Канье Уэст готовится установить мировой рекорд на концерте в Стамбуле - ФОТО

Американский рэпер Канье Уэст (Ye) может войти в историю хип-хопа во время своего выступления в Стамбуле, которое запланировано на 30 мая 2026 года на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Согласно прогнозам, концерт Ye в Турции станет крупнейшим платным мероприятием для сольного исполнителя в истории хип-хопа. Ожидается, что на стадионе будет продан весь объем билетов — около 120 тысяч штук. Это событие позиционируется как единственное выступление артиста в стране в рамках текущего гастрольного цикла.

В сети также распространились изображения, на которых Канье Уэст запечатлен во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако стоит отметить, что данные визуальные материалы имеют признаки генерации искусственным интеллектом (в частности, искажения на лицах сопровождающих лиц и деталях интерьера) и не подтверждены официальными государственными источниками. На данный момент официальных сообщений о встрече артиста с руководством Турции не поступало.