В мае в токсикологию поступили 85 человек с отравлениями: 2 пациента умерли

В мае 2026 года в отделение токсикологии Клинического медицинского центра были госпитализированы в общей сложности 85 человек с различными видами отравлений.

«Благодаря своевременно проведённому и корректно назначенному лечению состояние 83 пациентов удалось стабилизировать, после чего они были выписаны домой в удовлетворительном состоянии для дальнейшего амбулаторного наблюдения», - отмечается в сообщении пресс-службы Клинического медицинского центра.

Подчеркивается, что всем пациентам медицинским персоналом была оказана специализированная токсикологическая помощь, а также проведены мероприятия интенсивной терапии и детоксикации.

Отмечается, что несмотря на проведённое интенсивное лечение, спасти жизни двух пациентов, к сожалению, не удалось.