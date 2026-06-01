Кувейт заявил, что оставляет за собой право на ответные меры после атак Ирана

Власти Кувейта решительно осуждают продолжающиеся атаки со стороны Ирана и оставляют за собой право принять все необходимые меры для защиты своей территории.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел эмирата.

"Министерство подтверждает, что Государство Кувейт сохраняет за собой полное право принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и обороны своей территории, возлагая на Иран полную ответственность за эти преступные нападения", - указывается в документе. В ведомстве подчеркнули, что действия Тегерана представляют собой "опасную эскалацию и прямое посягательство на безопасность и стабильность Кувейта", а также подрывают усилия по снижению напряженности в регионе.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками в Гаруке и на острове Кешм. По заявлению командования, эти действия стали ответом на уничтожение американского беспилотника MQ-1. В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) объявил о нанесении ответного удара по военной базе США, с которой была осуществлена атака на иранский остров Сирик.

