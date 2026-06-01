Полиция Баку оперативно нашла пропавшего ребёнка и вернула его семье - ВИДЕО

В Хатаинском районе Баку пропавший несовершеннолетний был найден полицией и передан семье.

По данным Patrul.az, обеспокоенные родственники ребёнка после нескольких часов самостоятельных поисков обратились в полицию.

После поступления обращения сотрудники Хатаинского районного управления полиции незамедлительно начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате ребёнок был оперативно установлен и в целости и сохранности передан родителям.

Сообщается, что кадры с места происшествия были сняты в районе Украинского круга, возле парка имени Гейдара Алиева.

Граждане высоко оценили оперативную и профессиональную работу полиции и выразили благодарность сотрудникам.