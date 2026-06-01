Россельхознадзор ограничил ввоз винограда и фруктов из Армении

Россельхознадзор со 2 июня ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении.

Oб этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что данные ограничения введены в связи с "участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию".

"Сложившаяся ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории России и ЕАЭС, а также реализацию программ государственной поддержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в России <...> Учитывая изложенное, со 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда", - говорится в сообщении.