В рамках Бакинской энергетической недели подписаны контракты финансовой стоимостью около 8 миллиардов долларов - ФОТО

В рамках Бакинской энергетической недели и 1-го Азербайджано-американского экономического диалога между Азербайджаном и США, а также Министерством экономики и SOCAR был подписан ряд важных документов, охватывающих сферы экономики, энергетики, инвестиций и технологий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, финансовая стоимость подписанных контрактов составляет 7,5 млрд долларов.

Одним из этих документов является рамочный документ между Азербайджаном и США под названием «Обеспечение поставок при добыче и переработке критически важных минералов и редкоземельных элементов». С азербайджанской стороны документ подписал министр экономики Микаил Джаббаров, а со стороны США — помощник государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр.

Наряду с этим, между SOCAR, TotalEnergies, XRG и BOTAŞ было подписано соглашение о долгосрочной продаже на турецкий рынок части природного газа, который будет добываться в рамках полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон» — 50 процентов добычи (30 млрд кубических метров) сроком на 15 лет. Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф, старший вице-президент TotalEnergies по геологоразведке и добыче в Европейском регионе Мартина Опицци, президент XRG по международному газу Мохаммед Аль-Арьяни, директор и председатель совета директоров BOTAŞ Абдулвахит Фидан.

Другие подписанные документы связаны с проектом ТЭЦ Ниш. Так, между SOCAR и «Электроэнергетической промышленностью Сербии» (EPS) был подписан документ об основных условиях акционерного соглашения совместного предприятия по строительству газовой электростанции в сербском городе Ниш и основных коммерческих элементах проекта. Подписи под документом поставили президент SOCAR Ровшан Наджаф и генеральный директор EPS Душан Живкович.

Также между SOCAR и Shell был подписан Меморандум о взаимопонимании, определяющий базовые принципы потенциального сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора. Документ охватывает такие направления, как повышение эффективности на существующих добывающих активах, разведка и разработка новых месторождений, участие в проектах Downstream и СПГ, использование искусственного интеллекта, а также развитие технологий, знаний и человеческого капитала. Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и исполнительный вице-президент Shell по слияниям и поглощениям, дивестициям и развитию нового бизнеса Валид Хади.

Кроме того, между SOCAR и компанией AASS было подписано соглашение, предусматривающее продажу газа в Сан-Марино. Согласно соглашению, поставки газа начнутся с октября этого года. Со стороны SOCAR документ подписал Ровшан Наджаф, со стороны AASS — генеральный менеджер Марчелло Форчеллини.

Между SOCAR и американской компанией Comstock Resources подписан Меморандум о взаимопонимании по изучению потенциального сотрудничества и инвестиционных возможностей на существующих и новых газовых месторождениях, а также в инфраструктурных проектах, обслуживающих эти месторождения. Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и вице-президент Comstock Resources по финансам и связям с инвесторами Рон Миллс.

В дополнение к этому, между SOCAR и JP Morgan подписан Меморандум о взаимопонимании по расширению долгосрочного сотрудничества в сфере финансирования стратегических проектов и увеличению возможностей доступа SOCAR к долгосрочному капиталу. Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и вице-президент компании JP Morgan по кредитованию и структурированным кредитам в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Мартинас Салтенис.

Между SOCAR и Chevron подписано Соглашение о совместных исследованиях для проведения совместного технического исследования с целью оценки нефтегазовой перспективности азербайджанского сектора Среднекаспийского бассейна. Со стороны SOCAR документ подписал Ровшан Наджаф, со стороны Chevron — исполнительный директор компании по Евразии Дерек Магнесс.

Между SOCAR и Apollo Global Management подписано соглашение об инвестиционной поддержке по проекту TANAP. В документе отражены стратегическое финансовое сотрудничество по проекту TANAP: Apollo приобретает миноритарные и неконтрольные доли в холдинговой компании, владеющей 7-процентной долей SOCAR Turkey в TANAP. Подписи под документом поставили со стороны SOCAR президент структуры Ровшан Наджаф, со стороны Apollo Global Management — управляющий директор компании Джонатан Бар.

Между SOCAR и Apollo Capital Management также подписан Меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в сфере энергетического финансирования. В документе предусматривается увеличение существующего финансирования по TANAP до 300 млн долларов и изучение механизмов финансирования по другим активам Группы SOCAR. Стороны представляли президент SOCAR Ровшан Наджаф и управляющий директор Apollo Capital Management Джонатан Бар.

Также между SOCAR и Университетом Джорджа Вашингтона (GWU) подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках платформы Washington Hub. В документе отмечается определение сфер взаимного интереса в рамках платформы Washington Hub и согласование основных принципов реализации совместных проектов. Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и заместитель декана GWU по глобальным инициативам Севиндж Мамедова.

Между SOCAR и Haimaker.ai подписано Соглашение о сотрудничестве в области развития облачной инфраструктуры искусственного интеллекта. Подписи под документом поставили президент SOCAR Ровшан Наджаф, главный исполнительный директор и соучредитель компании Haimaker.ai Су Ле.

Затем между Азербайджаном и США был подписан протокол 1-го Азербайджано-американского экономического диалога. Протокол отражает результаты заседания. Со стороны Азербайджана документ подписал министр экономики Микаил Джаббаров, со стороны США — Калеб Орр.

Между Министерством экономики и компанией Oracle подписан Меморандум о взаимопонимании с целью определения рамок сотрудничества. От имени Министерства экономики документ подписал заместитель министра Самед Баширли, от имени компании Oracle — старший вице-президент Джейсон Рис.

В то же время, между SOCAR и Lummus Technology было подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашение охватывает определение рамок сотрудничества в сферах нефтепереработки и нефтехимии, развитие технологической инфраструктуры, выполнение инженерных работ и потенциальные лицензионные процессы, включая получение лицензий по проекту «Мастер-план» Petkim. От имени SOCAR документ подписал президент Ровшан Наджаф, от имени Lummus Technology — вице-президент и генеральный директор Lummus Technology по региону Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) Фади Мхайни.

Отметим, что подписанные документы (инвестиционная стоимость 7,5 млрд долларов) демонстрируют переход азербайджано-американского экономического сотрудничества на новый этап в сферах энергетики, инвестиций, инноваций и управления стратегическими ресурсами.