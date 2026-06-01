В Дигяхе прорвало дамбу озера — затоплены дома - ВИДЕО

В посёлке Дигях Абшеронского района прорвало дамбу озера, в результате чего более 100 домов оказались затоплены.

Как сообщает Qafqazinfo, по словам местных жителей, уровень воды в некоторых местах превышает один метр.

Из-за наводнения жители испытывают трудности с доступом к своим домам, многие семьи были вынуждены временно покинуть жильё из соображений безопасности.

Сильный потоп привёл к тому, что значительная часть бытового имущества в домах пришла в негодность.

«Мы ночуем то в мечети, то у дочери. В своём доме оставаться невозможно. Пусть сами посмотрят — разве туда можно зайти», — рассказал один из пострадавших жителей.

После инцидента на место прибыли сотрудники Исполнительной власти Абшеронского района, представители местной администрации, специалисты Государственного агентства водных ресурсов и спасатели МЧС.

В настоящее время с привлечением спецтехники и живой силы проводятся работы по откачке воды и устранению последствий происшествия.