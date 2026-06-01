Трамп объявил о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой»

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договорённости о прекращении огня между Израилем и движением «Хезболла».

Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По его словам, телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху был «продуктивным» и в результате было принято решение не направлять израильские войска в Бейрут.

Трамп также заявил, что подразделениям, двигавшимся в направлении Бейрута, было отдано распоряжение вернуться.

Кроме того, он отметил, что через высокопоставленных посредников были проведены переговоры с «Хезболлой», которые завершились позитивно.

«Они согласились прекратить огонь. Израиль не будет атаковать их, и они не будут атаковать Израиль», — заявил президент США.