 Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы
Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы

First News Media23:20 - 01 / 06 / 2026
Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу прекратить боевые действия до наступления зимы.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на международном форуме «Архитектура безопасности», прошедшем 1 июня в Киеве, сообщает 24 Канал.

По словам Буданова, переговорный процесс не зашёл в тупик — «определённые процессы» продолжаются, хотя они не полностью публичны. Он подчеркнул, что цель Зеленского «абсолютно правильная, своевременная, продуманная и реалистичная».

Буданов отметил, что ускорение усилий по прекращению войны связано не только с внутренними задачами Украины, но и с необходимостью укрепления международной позиции страны.

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

В Международный день защиты детей особенно важно говорить не только о правовой и социальной защите ребенка, но и о тех01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55