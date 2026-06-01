Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу прекратить боевые действия до наступления зимы.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на международном форуме «Архитектура безопасности», прошедшем 1 июня в Киеве, сообщает 24 Канал.
По словам Буданова, переговорный процесс не зашёл в тупик — «определённые процессы» продолжаются, хотя они не полностью публичны. Он подчеркнул, что цель Зеленского «абсолютно правильная, своевременная, продуманная и реалистичная».
Буданов отметил, что ускорение усилий по прекращению войны связано не только с внутренними задачами Украины, но и с необходимостью укрепления международной позиции страны.
