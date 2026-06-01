В Сумгайыте произошёл взрыв в жилом доме - ФОТО - ВИДЕО

В Сумгайыте произошёл взрыв в жилом доме.

По данным Qafqazinfo, инцидент зафиксирован в посёлке «Nasosnu».

По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.

На место происшествия были оперативно направлены сотрудники пожарных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также представители правоохранительных органов. В настоящее время в районе проводятся меры безопасности, выясняются обстоятельства и причины происшествия.