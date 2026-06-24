Мохаммад Багер Галибаф прибыл в Азербайджан с рабочим визитом - ФОТО

Председатель Исламского консультативного собрания Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел пресс-службы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что в рамках визита председатель Исламского консультативного собрания Ирана примет участие в 20-й сессии Конференции парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества, которая пройдет в Баку.