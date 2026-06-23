ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан

Сборная Португалии уверенно обыграла команду Узбекистана во втором туре чемпионата мира 2026 года.

Встреча группы K, прошедшая в Хьюстоне, завершилась крупной победой португальцев со счётом 5:0.

Счёт уже на 6-й минуте открыл Криштиану Роналду. Затем отличился Нуну Мендеш, а незадолго до перерыва Роналду забил второй мяч, оформив дубль и сделав счёт 3:0.

После перерыва португальская команда сохранила преимущество. На 60-й минуте защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов поразил собственные ворота, а точку в матче на 87-й минуте поставил Рафаэл Леау.

По итогам двух туров Португалия набрала четыре очка и вышла на первое место в группе K. Сборная Узбекистана остаётся без очков и занимает четвёртую позицию.

В заключительном туре группового этапа 28 июня Португалия сыграет с Колумбией, а Узбекистан встретится со сборной ДР Конго.