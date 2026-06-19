Ильхам Алиев: «У меня ни в этой комнате, ни в других рабочих кабинетах никаких скульптур нет, только одна» - ФОТО

«Вот у меня в этой комнате стоит скульптура. Эта скульптура стояла в кабинете Азиза Алиева в Махачкале. И дагестанцы ее сохранили и некоторое время назад подарили мне. У меня ни в этой комнате, ни в других рабочих кабинетах никаких скульптур нет, только одна. Вот это память о деде, которого, к сожалению, я не помню, но которого помнит память историческая - и азербайджанцев, и дагестанцев».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая сегодня известного общественно-политического деятеля Дагестана (РФ) Курбана Курбанова.

«Так что нас очень многое сближает, и еще раз хочу сказать: укрепление братских отношений между народами Дагестана и Азербайджана во многом зависит от поступательного развития всего кавказского региона», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил: «Говоря об аксакалах, не могу не вспомнить и моего деда Азиза Алиева, человека, который в трудное время для Дагестана, для дагестанцев возглавил республику в годы Великой Отечественной войны и очень много сделал для того, чтобы дагестанцы не подверглись репрессиям и депортациям, как, к сожалению, многие другие народы Северного Кавказа. Я знаю, что память об Азизе Алиеве очень дорога в Дагестане, и его вклад в развитие, а самое главное, – то, что он возглавлял республику в тяжелейший период войны и оставил очень добрый след, это, конечно, предмет гордости для нас и для меня как его внука».

В свою очередь, Курбан Курбанов подчеркнул, что в Дагестане с большим уважением чтут память известного государственного деятеля Азиза Алиева.

Курбан Курбанов сказал: «Вы знаете, дагестанцы очень чтут и помнят Азиза Алиева. Есть красивый, хороший, большой памятник в Махачкале Азизу Алиеву. Есть много улиц, названных его именем. Это история, ее никто не может скрыть, и о ней всегда открыто все говорят и ею гордятся».