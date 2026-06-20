Кобахидзе: у Грузии очень хорошие отношения с Азербайджаном, Турцией и Арменией
Грузия наладила очень хорошие отношения с Азербайджаном, Турцией и Арменией.
Об этом журналистам сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего визита в Таджикистан.
Он отметил, что у Грузии в отношениях со странами Центральной Азии наблюдается позитивная динамика, и эти процессы будут способствовать расширению транзитных возможностей страны.
Кобахидзе подчеркнул, что Грузия является важным транзитным узлом, соединяющим семь стран с Западом через Черное море, и важно максимально использовать этот потенциал.
По словам премьера, для укрепления транспортных связей и транзитных функций в Грузии осуществляются масштабные инвестиции.
Источник: Report
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