Кобахидзе: у Грузии очень хорошие отношения с Азербайджаном, Турцией и Арменией

Грузия наладила очень хорошие отношения с Азербайджаном, Турцией и Арменией.

Об этом журналистам сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время своего визита в Таджикистан.

Он отметил, что у Грузии в отношениях со странами Центральной Азии наблюдается позитивная динамика, и эти процессы будут способствовать расширению транзитных возможностей страны.

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия является важным транзитным узлом, соединяющим семь стран с Западом через Черное море, и важно максимально использовать этот потенциал.

По словам премьера, для укрепления транспортных связей и транзитных функций в Грузии осуществляются масштабные инвестиции.

Источник: Report