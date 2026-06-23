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Талибы задержали около 20 сотрудников гуманитарных миссий из-за подстриженных бород

First News Media22:40 - Сегодня
Талибы задержали около 20 сотрудников гуманитарных миссий из-за подстриженных бород

Талибы задержали около двадцати сотрудников гуманитарной организации, связанной с ООН, из-за того, что у них были подстриженные или выбритые бороды.

Об этом говорится во внутреннем заявлении Международной организации по миграции (МОМ), сообщает BILD.

Часть задержанных была освобождена в тот же день (20 июня), остальные — на следующий день.

Афганское министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока (PVPV) ситуацию не прокомментировало. При этом глава «полиции нравов» в провинции Герат заявил, что задержения сотрудников гуманитарных миссий не было, однако подтвердил, что ранее государственные служащие действительно задерживались из-за несоответствия требованиям к длине бороды.

В соответствии с действующими правилами, талибы считают, что борода у мужчин должна быть длиннее кулака. При этом большинство населения Афганистана — практикующие мусульмане, однако до возвращения талибов к власти в 2021 году жители крупных городов могли самостоятельно выбирать свой внешний вид.

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