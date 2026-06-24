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Сенаторы-демократы просят проверить расходы на изготовление банкноты с Трампом

First News Media08:42 - Сегодня
Сенаторы-демократы просят проверить расходы на изготовление банкноты с Трампом

Сенаторы от Демократической партии в Конгрессе США добиваются проведения проверки выделения средств на изготовление банкноты номиналом $250 с изображением действующего президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, сенаторы-демократы обратились в Управление генерального инспектора министерства финансов с просьбой расследовать расходы на то, что они назвали «незаконной купюрой номиналом $250».

Портал отмечает, что по американскому законодательству на денежных купюрах и ценных бумагах может быть изображен только «портрет уже умершего человека».

«В то время, когда американцы продолжают сталкиваться с ростом цен, министерство финансов должно быть сосредоточено на решении насущных экономических проблем, а не на выделении ресурсов на то, что выглядит как незаконный проект ради тщеславия президента», — цитирует издание текст письма представителей демократической партии, опубликованного во вторник.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтонская администрация не станет добиваться введения в оборот купюры номиналом $250 с портретом Трампа, если Конгресс не поддержит этот шаг.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, Минфин США продвигает идею создания купюры в $250 с изображением действующего президента. Если это произойдет, Трамп станет первым за 150 лет человеком, при жизни попавшим на американскую банкноту.

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