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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Республики Мозамбик

First News Media20:40 - Сегодня
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Республики Мозамбик

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Маргаридой Талапой, находящейся с визитом в нашей стране для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На встрече были озвучены мнения о значимости 20-й сессии Конференции ПСОИС, доведено до внимания важное значение Парламентского союза в еще большем укреплении связей между мусульманскими странами и их законодательными органами.

Спикер С. Гафарова отметила значимость сотрудничества и взаимной поддержки наших стран и парламентов в рамках международных организаций. Она информировала собеседницу о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ходе беседы рассматривались вопросы сотрудничества между парламентами и были высказаны мысли о контактах между парламентариями и организации взаимных визитов.

Маргарида Талапа выразила признательность за оказанное на высоком уровне гостеприимство и поделилась добрыми впечатлениями о визите в нашу страну и о столице - Баку. Гостья высоко оценила важность Конференции Парламентского союза и работу, проделанную нашей страной для организации мероприятия.

Отметив большое значение, придаваемое расширению связей с Милли Меджлисом, она выразила веру в то, что отношения наших парламентов внесут вклад и в связи между нашими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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