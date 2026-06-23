Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Республики Мозамбик
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Маргаридой Талапой, находящейся с визитом в нашей стране для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.
Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
На встрече были озвучены мнения о значимости 20-й сессии Конференции ПСОИС, доведено до внимания важное значение Парламентского союза в еще большем укреплении связей между мусульманскими странами и их законодательными органами.
Спикер С. Гафарова отметила значимость сотрудничества и взаимной поддержки наших стран и парламентов в рамках международных организаций. Она информировала собеседницу о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В ходе беседы рассматривались вопросы сотрудничества между парламентами и были высказаны мысли о контактах между парламентариями и организации взаимных визитов.
Маргарида Талапа выразила признательность за оказанное на высоком уровне гостеприимство и поделилась добрыми впечатлениями о визите в нашу страну и о столице - Баку. Гостья высоко оценила важность Конференции Парламентского союза и работу, проделанную нашей страной для организации мероприятия.
Отметив большое значение, придаваемое расширению связей с Милли Меджлисом, она выразила веру в то, что отношения наших парламентов внесут вклад и в связи между нашими странами.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.