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Пезешкиан: Тегеран не доверяет Вашингтону

First News Media23:20 - 23 / 06 / 2026
Пезешкиан: Тегеран не доверяет Вашингтону

Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, но Тегеран не доверяет Вашингтону.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, передает его пресс-служба.

«Мы с недоверием относимся к США, поскольку мы два раза подвергались нападениям во время переговоров. Вместе с этим мы всегда были и остаемся готовыми к диалогу и миру», — сказал он.

Пезешкиан также подчеркнул, что Иран не намерен «склонять голову» перед «незаконными и негуманными» требованиями.

«Если противоположная сторона будет придерживаться своих обязательств и не выходить за оговоренные рамки, то и мы будем действовать в соответствии с обязательствами», — добавил глава республики.

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