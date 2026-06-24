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Трамп раскритиковал сенаторов, поддержавших резолюцию по Ирану

First News Media09:15 - Сегодня
Трамп раскритиковал сенаторов, поддержавших резолюцию по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что принятие резолюции по ограничению его военных полномочий было несвоевременным и бессмысленным, а поддержавшие ее сенаторы таким образом оказали помощь противникам Вашингтона.

"Эти сенаторы только усложнили мне работу, но я справлюсь, так или иначе, потому что я всегда справляюсь", - написал Трамп в среду в соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что Тегеран сейчас готов дать Вашингтону "практически все, впервые за десятилетия проявляя уважение к Соединенным Штатам и их президенту".

Он добавил, что голосование по резолюции, которая призывает его прекратить использовать ВС США для ведения боевых действий против Ирана, было "несвоевременным и бессмысленным".

По словам президента, сенаторы, проголосовавшие за резолюцию, "оказывают помощь и поддержку врагу".

Ранее американский Сенат 50 голосами "за" и 48 "против" одобрил уже принятую Палатой представителей совместную резолюцию, призывающую Трампа прекратить использовать американские вооруженные силы для ведения боевых действий против Ирана.

Данная резолюция является совместной, то есть принимается обеими палатами Конгресса США, однако не имеет статуса закона и не требует подписи президента.

Среди поддержавших инициативу оказались четверо сенаторов-республиканцев: Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди. Со стороны демократов против резолюции проголосовал только Джон Феттерман.

Во вторник вечером Трамп заявил, что пока его устраивает ход переговоров с Ираном. Кроме того, президент США снова заверил, что его цель - убедиться, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. 

Источник: Интефакс

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