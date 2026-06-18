Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили достигнутое соглашение между США и Ираном

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Пакистана Мухаммедом Исхаком Даром состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили достигнутые договорённости между США и Ираном в рамках меморандума о взаимопонимании и обменялись мнениями по текущей ситуации.

Азербайджанская сторона положительно оценила посредническую роль Пакистана в переговорном процессе, отметив вклад премьер-министра Шахбаза Шарифа, вице-премьера и главы МИД Исхака Дара, а также начальника Вооружённых сил фельдмаршала Асифа Мунира в успешное завершение переговоров.

Стороны подчеркнули, что достигнутое соглашение способствует снижению напряжённости в регионе, укреплению доверия и продвижению дипломатических методов урегулирования.

Джейхун Байрамов выразил надежду, что дальнейшие переговоры по выработке всеобъемлющего соглашения будут способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, представляющим взаимный интерес.