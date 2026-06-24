В двух районах Баку не будет света

Сегодня в некоторых частях Ясамальского и Низаминского районов Баку возникнут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом 1news.az сообщили в ОАО "Азеришыг".

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 13:00 возникнут ограничения в подаче электроэнергии на улицах Зергерпалан, Льва Толстого, Сулеймана Тагизаде, Ази Асланова, Аловсата Гулиева и на части проспекта Азербайджан.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в Низаминском районе с 10:00 до 13:00 перебои в электроснабжении затронут отдельные участки улиц Эльшана Сулейманова и Рустама Рустамова.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.