Малейка Аббасзаде: За последние 10 лет заметно вырос интерес к IT-специальностям

Повышения проходных баллов для поступления в вузы в этом году не ожидается, результаты останутся примерно на уровне прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде в интервью Baku TV.

По ее словам, существует множество различных процедур и современных шкал оценки:

«Наши процедуры оценки - одни из самых простых. Уже 30 лет мы разъясняем принципы формирования проходных баллов. То есть, чтобы быть допущенным к участию в конкурсе, необходимо набрать определенное количество баллов».

Аббасзаде также пояснила, что минимальные пороги для участия в конкурсе различаются в зависимости от направления: 200 баллов, 150 баллов, а по некоторым специальностям, требующим особых способностей, - 60 баллов.

Председатель правления ГЭЦ заявила, что точную динамику заранее предсказать невозможно, но за минувшие 30 лет, особенно в последние 10 лет, прослеживаются определенные тенденции. Например, за последние 10 лет заметно вырос интерес к IT-специальностям.

Однако, по мнению главы ГЭЦ, невозможно с уверенностью утверждать за год вперед, каким будет проходной балл по той или иной специальности - выше или ниже текущего уровня.

«Разумеется, нельзя исключать, что по отдельным специальностям прием будет прекращен либо сокращено количество плановых мест. В этом случае проходные баллы могут повыситься. В настоящее время мы ожидаем, что количество плановых мест останется примерно на уровне прошлого года. Но окончательной информации по этому вопросу пока нет», - сказала Аббасзаде.