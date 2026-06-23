Малейка Аббасзаде: Стресс у абитуриентов вызывает не экзамен, а общество и семья

Стресс, возникающий у абитуриентов в связи с экзаменами, формируется не самим процессом тестирования, а ожиданиями окружающих.

Oб этом в интервью Baku TV заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, основной груз давления на учащихся ложится со стороны родителей, учителей и общества в целом:

"Согласно результатам наших анонимных опросов, более 60% участников называют главной причиной стресса ожидания родителей. Часто взрослые ждут от детей результатов, превышающих их реальные возможности, что создает дополнительное давление. Конечно, любой экзамен сопряжен с определенным волнением - новая ситуация всегда вызывает напряжение. Но наша цель - не измерять уровень стресса, а обеспечить справедливые и равные условия для каждого".

Глава ГЭЦ подчеркнула, что в момент получения экзаменационной книжки абитуриент остается один на один со своими знаниями, что, напротив, может снижать градус напряжения:

"Ученик должен уметь управлять собой и правильно распределять время - в этот момент на него никто не давит. Это гораздо более комфортная среда, чем устный ответ перед комиссией. Стресс от проверки знаний естественен, но умение справляться с ним - это важный жизненный навык, который невозможно сформировать исключительно рамками экзаменационной системы".

Малейка Аббасзаде добавила, что этот навык должен прививаться в семье и школе:

"Ребенок не обязан во что бы то ни стало поступать в вуз, и неудача на экзамене не означает, что он стал хуже как личность. К сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что родители воспринимают ситуацию иначе, оказывая на детей огромное давление. Мы постоянно призываем их к более спокойному подходу и организуем "дни открытых дверей", чтобы родители могли увидеть систему изнутри, задать вопросы и поделиться беспокойством. Однако посещаемость таких встреч низкая - залы на 150 человек практически никогда не заполняются".

Источник: Report