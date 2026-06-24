ЧМ-2026: стартует заключительный тур группового этапа
На чемпионате мира по футболу стартует третий, заключительный тур группового этапа.
Как сообщает 1news.az, болельщиков ожидает напряженная и зрелищная борьба за выход в следующую стадию турнира.
В первый игровой день в группе B встретятся сборные Швейцарии и Канады, а также команды Боснии и Герцеговины и Катара. Оба матча начнутся в 23:00 по бакинскому времени. После двух туров Канада и Швейцария, набрав по четыре очка, занимают первое и второе места в таблице группы. У Боснии и Герцеговины и Катара в активе по одному очку.
В группе C Шотландия сыграет с Бразилией, а Марокко встретится с Гаити. Обе встречи пройдут 25 июня и начнутся в 02:00 по бакинскому времени. После двух туров команды Бразилии и Марокко имеют по четыре очка и занимают первые две строчки турнирной таблицы. Шотландия с тремя очками располагается на третьем месте, а Гаити (0) замыкает группу.
В группе A 25 июня в 05:00 сборная Чехии встретится с командой Мексики, а сборная ЮАР - с командой Южной Кореи. После двух туров Мексика с шестью очками лидирует в группе. Южная Корея, набравшая три очка, занимает второе место, а Чехия и ЮАР имеют в активе по одному очку.
Чемпионат мира
III тур
24 июня
Группа B
23:00. Швейцария - Канада
23:00. Босния и Герцеговина - Катар
25 июня
Группа C
02:00. Шотландия - Бразилия
02:00. Марокко - Гаити
Группа A
05:00. Чехия - Мексика
05:00. ЮАР - Южная Корея
Отметим, что чемпионат мира завершится 19 июля.