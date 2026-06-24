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ЧМ-2026: стартует заключительный тур группового этапа

First News Media09:22 - Сегодня
ЧМ-2026: стартует заключительный тур группового этапа

На чемпионате мира по футболу стартует третий, заключительный тур группового этапа.

Как сообщает 1news.az, болельщиков ожидает напряженная и зрелищная борьба за выход в следующую стадию турнира.

В первый игровой день в группе B встретятся сборные Швейцарии и Канады, а также команды Боснии и Герцеговины и Катара. Оба матча начнутся в 23:00 по бакинскому времени. После двух туров Канада и Швейцария, набрав по четыре очка, занимают первое и второе места в таблице группы. У Боснии и Герцеговины и Катара в активе по одному очку.

В группе C Шотландия сыграет с Бразилией, а Марокко встретится с Гаити. Обе встречи пройдут 25 июня и начнутся в 02:00 по бакинскому времени. После двух туров команды Бразилии и Марокко имеют по четыре очка и занимают первые две строчки турнирной таблицы. Шотландия с тремя очками располагается на третьем месте, а Гаити (0) замыкает группу.

В группе A 25 июня в 05:00 сборная Чехии встретится с командой Мексики, а сборная ЮАР - с командой Южной Кореи. После двух туров Мексика с шестью очками лидирует в группе. Южная Корея, набравшая три очка, занимает второе место, а Чехия и ЮАР имеют в активе по одному очку.

Чемпионат мира

III тур

24 июня

Группа B

23:00. Швейцария - Канада

23:00. Босния и Герцеговина - Катар

25 июня

Группа C

02:00. Шотландия - Бразилия

02:00. Марокко - Гаити

Группа A

05:00. Чехия - Мексика

05:00. ЮАР - Южная Корея

Отметим, что чемпионат мира завершится 19 июля.

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