В Баку наблюдаются заторы только на трех направлениях
На нескольких дорогах Баку образовались пробки.
Как передает 1news.az, об этом заявили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
В настоящее время наблюдается следующая дорожная ситуация:
- Шоссе Баку–Сумгаит, в направлении станции метро "20 Января";
- Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в сторону станции метро "20 Января";
- Дорога вдоль Первого озера - наблюдается плотное движение в направлении проспекта Зии Буниятова.
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