Трамп указал на недопустимость участия трансгендеров в женском спорте

Президент США Дональд Трамп заявил, что мужчины-трансгендеры не должны принимать участие в женских спортивных соревнованиях.

"Пришел мужчина, который совершил переход. Это такой термин. Он был внизу списка мужчин тяжелоатлетов, но теперь он женщина-тяжелоатлет. Он посмотрел на вес, думаю, там было 210 фунтов. Это много для женщины, но не для мужчины, который может это одной рукой сделать", - сказал американский лидер в ходе выступления в окрестностях Аллентауна (штат Пенсильвания) с речью по вопросам экономики.

Затем глава Белого дома также изобразил жест, якобы демонстрирующий поднятие штанги двумя руками мужчиной-атлетом.

"И он победил, и все сказали, как чудесно. Мы что, сумасшедшие? Мужчины не должны участвовать в женском спорте", - подытожил Трамп.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Позднее в МОК уточнили, что трансгендеры смогут принимать участие в соревнованиях Олимпийских игр в категориях, соответствующих их биологическому полу.

Источник: ТАСС