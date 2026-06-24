 Илон Маск лишился статуса триллионера | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Илон Маск лишился статуса триллионера

First News Media08:35 - Сегодня
Илон Маск лишился статуса триллионера

Состояние основателя SpaceX Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд.

Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний.

В ходе последних изменений состояние бизнесмена сократилось на $118 млрд.

12 июня Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $1 трлн после начала торгов акциями основанной им компании SpaceX. Таким образом, он обладал статусом триллионера на протяжении практически двух недель.

Как сообщалось 22 июня, акции SpaceX снижались три дня подряд после объявления о первом размещении облигаций инвестиционного уровня для финансирования проектов в сфере искусственного интеллекта. К тому же акции Tesla на бирже Nasdaq с 16 июня потеряли в цене 4,14%, а SpaceX — 17,13%, свидетельствуют данные торгов.

Источник: ТАСС

Поделиться:
235

Актуально

Общество

В двух районах Баку не будет света

Общество

В Баку наблюдаются заторы только на трех направлениях

Политика

Мохаммад Багер Галибаф прибыл в Азербайджан с рабочим визитом - ФОТО

Спорт

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан

В мире

Трамп раскритиковал сенаторов, поддержавших резолюцию по Ирану

Трамп указал на недопустимость участия трансгендеров в женском спорте

Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном

Сенаторы-демократы просят проверить расходы на изготовление банкноты с Трампом

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Президент Аргентины назвал ложную информацию о смерти отца Месси чудовищной

Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами из-за ситуации в Ливане - ФОТО

Умерла звезда фильмов ужасов «Звонок» от менингита

Трамп: Я не фанат Украины, кроме их женщин

Последние новости

В Тюркане водитель BYD насмерть сбил пешехода

Сегодня, 09:34

В двух районах Баку не будет света

Сегодня, 09:30

ЧМ-2026: стартует заключительный тур группового этапа

Сегодня, 09:22

Трамп раскритиковал сенаторов, поддержавших резолюцию по Ирану

Сегодня, 09:15

Трамп указал на недопустимость участия трансгендеров в женском спорте

Сегодня, 09:00

В Баку наблюдаются заторы только на трех направлениях

Сегодня, 08:56

Сборная Колумбии с минимальным счётом обыграла ДР Конго в матче ЧМ-2026 - ВИДЕО

Сегодня, 08:53

Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном

Сегодня, 08:50

Власти США смягчили ограничения для сборной Ирана на ЧМ-2026

Сегодня, 08:45

Сенаторы-демократы просят проверить расходы на изготовление банкноты с Трампом

Сегодня, 08:42

Председатель парламента ТРСК прибыл в Азербайджан 

Сегодня, 08:38

Илон Маск лишился статуса триллионера

Сегодня, 08:35

Мохаммад Багер Галибаф прибыл в Азербайджан с рабочим визитом - ФОТО

Сегодня, 08:27

Трамп: Американцы требуют войны с Ираном

Сегодня, 00:00

Малейка Аббасзаде: Стресс у абитуриентов вызывает не экзамен, а общество и семья

23 / 06 / 2026, 23:48

Малейка Аббасзаде: За последние 10 лет заметно вырос интерес к IT-специальностям

23 / 06 / 2026, 23:40

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан

23 / 06 / 2026, 23:24

Пезешкиан: Тегеран не доверяет Вашингтону

23 / 06 / 2026, 23:20

Кандидат от Азербайджана избран членом Комитета ООН по правам ребёнка

23 / 06 / 2026, 23:00

Талибы задержали около 20 сотрудников гуманитарных миссий из-за подстриженных бород

23 / 06 / 2026, 22:40
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02