Илон Маск лишился статуса триллионера

Состояние основателя SpaceX Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, до $957 млрд.

Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компаний.

В ходе последних изменений состояние бизнесмена сократилось на $118 млрд.

12 июня Маск стал первым в мире человеком, чье состояние превысило $1 трлн после начала торгов акциями основанной им компании SpaceX. Таким образом, он обладал статусом триллионера на протяжении практически двух недель.

Как сообщалось 22 июня, акции SpaceX снижались три дня подряд после объявления о первом размещении облигаций инвестиционного уровня для финансирования проектов в сфере искусственного интеллекта. К тому же акции Tesla на бирже Nasdaq с 16 июня потеряли в цене 4,14%, а SpaceX — 17,13%, свидетельствуют данные торгов.

Источник: ТАСС