Новые данные о землетрясении в Венесуэле: погибли 235 человек и более 4,3 тысяч пострадали

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 235, еще более 4,3 тыс. получили ранения.

Об этом заявил министр здравоохранения республики Карлос Альварадо в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

"К сожалению, мы приняли около 235 пациентов, которые поступили без признаков жизни или скончались в момент прибытия в наши медицинские учреждения", - сказал глава ведомства.

Он отметил, что оказана помощь более чем 4 300 раненым. "Некоторые из них с легкими [травмами], но есть также пациенты в состоянии средней степени тяжести и тяжелораненые", - добавил министр, указав, что многим потребовалось хирургическое вмешательство, а наиболее сложная ситуация складывается в штате Ла-Гуайра.