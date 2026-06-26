 Три сестры из Бразилии попали в книгу рекордов Гиннесса — им вместе 316 лет | 1news.az | Новости
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Три сестры из Бразилии попали в книгу рекордов Гиннесса — им вместе 316 лет

First News Media07:17 - Сегодня
Три сестры из Бразилии попали в книгу рекордов Гиннесса — им вместе 316 лет

В Бразилии обнаружили трех сестер, оказавшихся старейшими в мире.

О них стало известно благодаря LongeviQuest — организации, изучающей долгожителей.

Среди рекордсменок — 108-летняя Левит де Деус Нунес, 104-летняя Зораида де Деус Мота и 103-летняя Зулина де Деус Нунес. Женщины родились в сельском районе Бразилии и росли в семье, где было восемь детей.

Левит всегда была опорой семьи: она заботилась о младших братьях и сестрах, а впоследствии и о племянниках.

Женщина 15 лет проработала на телеканале, снимаясь в массовке. Сейчас она прикована к постели, но сохраняет ясность ума. Любимое занятие Левит — чтение.

Зораида получила профессию учительницы, а потом окончила школу медсестер. Построив карьеру в медицине, она вышла замуж и родила пятерых детей. За свою жизнь ей пришлось пережить развод и потерять двух детей.

Тем не менее она сохранила внутреннюю силу. Сейчас женщина живет с дочерью.

Зулина стала матерью шестерых детей и после развода сама обеспечивая их. Продавая на улицах вышивку, она смогла оплатить образование для каждого ребенка. В 103 года она продолжает вести хозяйство и готовить для своей большой семьи.

По словам исследователей, сестры примечательны не только возрастом, но и преданностью друг другу.

Они пережили множество испытаний, но сохранили семейное единство.

Источник: Lenta.ru

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