Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго превысило 300

Число подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 304 человек, увеличившись за сутки на 13.

Об этом говорится в ежедневном бюллетене Министерства связи и по делам СМИ ДР Конго.

По данным ведомства, число заболевших выросло на 37 и достигло 1 155. Показатель летальности составляет 26,3%.

В настоящее время в больницах и медицинских изоляторах находятся 326 пациентов. При этом показатель отслеживаемости контактов достиг 79,2%.

Полностью выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений 138 человек.

Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДР Конго. Ее эпицентром является провинция Итури. Случаи заболевания и смерти от вируса также зарегистрированы в соседней Уганде.