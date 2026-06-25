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В Баку пройдет 5-й Международный пиано-фестиваль

First News Media21:01 - Сегодня
В Баку пройдет 5-й Международный пиано-фестиваль

2-12 июля в Баку пройдет 5-й Международный пиано-фестиваль.

Юбилейный сезон станет самым масштабным за всю историю фестиваля. В этом году его участниками станут музыканты из десяти стран, а программа объединит самые разные музыкальные традиции и культуры. Главное отличие юбилейной программы — ее масштаб и разнообразие: в фестивале примут участие представители десяти стран, а кульминацией станет настоящий бразильский карнавал, который наполнит Старый город атмосферой радости и неудержимой энергии.

Открытие обещает быть по-настоящему ярким: зрителей ждут зажигательные ритмы Кубы и Латинской Америки в исполнении Жозефины «Пепы» Бэкер. На сценах фестиваля также выступят музыканты из Азербайджана, Румынии, Венгрии, Израиля, Бразилии, Франции, Аргентины, Турции и этно-джазовый коллектив из Грузии. Выделить какой-то один концерт невозможно — каждая программа создавалась как самостоятельное музыкальное путешествие со своим настроением, звучанием и характером. Фестиваль подготовлен для самых взыскательных меломанов, день за днем в программе новые имена, жанры и впечатления.

В юбилейный год фестиваль полностью проводится в Ичери-Шехер. Все концерты пройдут в Старом городе, а музыканты будут жить непосредственно на территории фестиваля. Ребрендинг в юбилей: Baku Piano Festival — теперь Shahin Novrasli Festival, а главный цвет фестиваля — красный, цвет энергии, вдохновения и движения вперед, под стать насыщенной, яркой и полной энергии программе. Особая атмосфера будет царить не только на основных площадках. В Ичери-Шехер будут работать бесплатные сцены, где каждый сможет познакомиться с музыкой фестиваля, почувствовать его ритм и стать частью большого культурного праздника. На протяжении всего фестиваля гостей будет встречать фестивальный базар с изделиями мастеров, сувенирами и гастрономическими сюрпризами. А перед началом вечерних концертов пространство будет наполняться музыкой благодаря живым DJ-сетам, создающим настроение праздника еще до выхода артистов на сцену.

При этом неизменным останется главное: сердцем фестиваля всегда будет Баку и его особая атмосфера гостеприимности и мультикультурализма. Именно здесь родилась эта идея, здесь сформировалась его особая атмосфера и преданная аудитория. Основой фестивальной программы по-прежнему остается живая, искренняя музыка, способная объединять людей. Высокое исполнительское мастерство, умение чувствовать публику и превращать каждый концерт в яркое событие давно стали визитной карточкой фестиваля.

Подробная программа фестиваля: https://novrasli.com/

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