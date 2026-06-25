Из Азербайджана в Армению будут отправлены 18 вагонов с бензином и 8 вагонов с дизтопливом

Завтра из Азербайджана в Армению будут экспортированы 18 вагонов с 971 392 тоннами бензина АИ-92 и 8 вагонов с 466 515 тоннами дизельного топлива.

Вагоны отправятся со станции Баладжары ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Напомним, что экспорт топлива из Азербайджана в эту страну начался 18 декабря 2025 года. В тот день в Армению было поставлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Перевозки в данном направлении продолжаются после снятия, согласно решению, принятому Президентом Ильхамом Алиевым в октябре 2025 года, действовавших с периода оккупации ограничений на транзит грузов из Азербайджана в Армению.