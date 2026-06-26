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Европа плавится: закрываются школы, сокращено движение транспорта, десятки жертв

First News Media07:27 - Сегодня
Европа плавится: закрываются школы, сокращено движение транспорта, десятки жертв

В Британии в среду более тысячи школ были закрыты или закончили занятия до полудня; дневная температура в некоторых районах Англии достигла рекордных для июня 36 градусов.

Во Франции зарегистрирован самый жаркий день с начала наблюдений в 1947 году.

Метеорологическая служба Великобритании Met Office начала выпускать предупреждения об экстремальной жаре лишь с 2021 года. С тех пор красный уровень опасности объявляется всего второй раз.

Впервые такое предупреждение было выпущено в июле 2022 года, когда в стране был установлен абсолютный температурный рекорд — 40,3°C.

При выпуске погодных предупреждений Met Office учитывает два ключевых фактора: насколько вероятно наступление опасного погодного явления и насколько серьезными могут быть его последствия.

Красный уровень объявляется тогда, когда вероятность экстремального явления высока, а его воздействие на население и инфраструктуру может быть значительным. Именно такая ситуация складывается сейчас.

Синоптики предупреждают о рисках для здоровья населения, включая наиболее уязвимые группы, а также о вероятности серьезных перебоев в работе энергосистемы и транспортной инфраструктуры.

Национальный железнодорожный оператор Британии National Rail просит пассажиров без крайней необходимости не отправляться в поездку.

В связи с высокими температурами ряд железнодорожных компаний скорректировал расписание движения поездов.

В Уэльсе железнодорожное сообщение отменено полностью как минимум до конца среды, но оператор Transport for Wales (TfW) не гарантирует возобновление работы в четверг.

Во вторник во Франции был зафиксирован самый жаркий июньский день за всю историю метеонаблюдений: средняя температура по стране достигла 29,8°C. Температура воздуха в Париже и других городах превышала 40 градусов.

Кроме того, в ночь на понедельник был установлен рекорд самой теплой июньской ночи. По данным метеослужбы Météo-France, средняя минимальная температура составила 21,6°C.

В настоящее время более половины территории Франции находится в зоне действия красного уровня погодной опасности. Метеослужба Météo-France сообщила, что с полудня среды красный режим распространится еще на четыре региона.

Таким образом, в условиях максимального предупреждения будут жить 58 французских регионов, и еще для 31 региона будет действовать оранжевый уровень опасности.

На западе страны, в Бретани, десятки тысяч домов остались без электричества. Тем временем крупный лесной пожар в департаменте Мен-и-Луар удалось взять под контроль минувшей ночью.

С понедельника в разных регионах Франции от аномальной жары погибло около 40 человек, включая детей. Некоторые утонули, спасаясь от жары в водоемах.

«Не стоит относиться к этому легкомысленно и отправляться купаться в необорудованных местах во время такой жары», — предупредила министр спорта и по делам молодежи Марина Феррари в эфире французского радио.

В Испании температура в отдельных районах страны может превысить 40°C. На третий день прихода аномальных температур красный уровень опасности объявлен в Андалусии на юге страны, а также в Кантабрии и Стране Басков на севере.

Во вторник в муниципалитете Тама, расположенном в Кантабрии, была зафиксирована температура 43,7°C — это абсолютный температурный рекорд региона за всю историю наблюдений независимо от времени года, сообщили в государственной метеослужбе AEMET.

Испания считается одной из европейских стран, наиболее уязвимых для последствий изменения климата. По данным AEMET, июньские волны жары становятся все более частым явлением. В период с 2000 по 2025 год на материковой части страны было зафиксировано 10 июньских тепловых волн, тогда как за предыдущие 25 лет их было всего две.

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