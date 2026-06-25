Армения на экономическом переломе: замедление роста, исчерпанные модели и «спасательный круг»

Результаты первого квартала 2026 года фиксируют важный перелом в траектории армянской экономики: страна переходит от периода ускоренного роста к фазе более слабой, ограниченной и структурно уязвимой динамики.

Если в 2022–2023 годах Армения демонстрировала ускоренные темпы экономического роста, во многом обусловленные внешними факторами — прежде всего реэкспортом в Россию, миграцией, притоком капитала и расширением торговых потоков на фоне российско-украинского конфликта, — то с 2024 года влияние этих факторов начало ослабевать, а к 2025–2026 годам данная модель фактически исчерпала себя. На фоне того, что внешние временные драйверы теряют значение, внутренние источники роста — преимущественно строительство, отдельные сегменты промышленности и сфера услуг — не обеспечивают сопоставимой компенсации.

Замедление как новая макроэкономическая реальность

По данным Статистического комитета Армении, в первом квартале 2026 года ВВП страны вырос на 4,0% в реальном выражении, достигнув $6,28 млрд. Формально рост сохраняется, однако его качественная характеристика принципиально изменилась. Для сравнения: в первом квартале 2023 года рост составлял 12,1%, в 2024 году — 9,2%, в 2025 году — 5,2%. Последовательное снижение темпов отражает не краткосрочную коррекцию, а структурное замедление экономики.

Важно, что этот показатель уже заметно ниже официального целевого ориентира правительства: в государственном бюджете на 2026 год рост ВВП был заложен на уровне 5,4%. Таким образом, экономика уже в начале года демонстрирует отставание от прогнозной траектории.

Сужение базы роста: экономика «нескольких секторов»

Структурный анализ показывает, что рост становится всё менее сбалансированным. В первом квартале 2026 года основными драйверами выступили:

— промышленность — +13,4%

— строительство — +22,0%

— сфера услуг — +7,4%

В то же время торговля показала слабый рост — всего +2,1%.

Особенно показательна динамика сельского хозяйства, где зафиксировано снижение на 5,2%. Еще год назад сектор демонстрировал рост около 8%, однако теперь перешел в фазу спада даже на фоне ценового давления.

Инфляция как скрытый двигатель номинального роста

Усиление ценового давления становится одной из ключевых характеристик текущего этапа. В самой Армении фактически признают, что даже умеренный рост экономики во многом носит номинальный характер и обеспечивается ценовым фактором.

В первом квартале текущего года потребительские цены выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, цены производителей промышленной продукции увеличились на 9,2%, цены на сельхозпродукцию — на 2,6%, а закупочные цены на средства производства в сельском хозяйстве — на 10,1%. В строительном секторе рост цен составил 1,2%, при этом импортируемые товары подорожали на 15,5%. В совокупности это формирует устойчивое ценовое давление по всей цепочке производства и потребления. Только в марте месячная инфляция составила 0,7%, а годовая — 4,5%. Это свидетельствует о том, что процесс роста цен, начавшийся в 2025 году после дефляционной среды 2024 года, в начале 2026 года еще больше усилился.

Фактически инфляция начинает выполнять функцию скрытого компенсатора замедляющегося реального роста, создавая иллюзию устойчивости макроэкономических показателей. На этом фоне становится очевидно, что значительная часть, а возможно и основная доля номинального роста экономических показателей формируется не за счет расширения производства, а за счет инфляционной составляющей. Иными словами, рост экономики в значительной степени отражает не увеличение реального производства, а общее удорожание товаров и услуг.

Исчерпание эффекта реэкспорта

Ключевой вывод макроэкономической динамики заключается в постепенном исчезновении эффекта, который формировал рост последних лет. Реэкспортная модель, ориентированная на перераспределение торговых потоков через Россию, обеспечивала Армении высокие темпы роста в 2022–2023 годах. Однако с 2024 года ее влияние ослабевает, а к 2025–2026 годам она перестает быть системным драйвером экономики.

Внешняя торговля в первом квартале 2026 года составила $4,7 млрд (+4,6% к аналогичному периоду предыдущего года), при этом экспорт — $1,76 млрд, импорт — $2,95 млрд. Несмотря на формальный рост, показатели остаются значительно ниже аномально высоких уровней 2024 года.

Снижение оборота в марте как в годовом, так и в месячном выражении дополнительно подтверждает нестабильность торговой динамики. Фактически речь идет не о новом цикле роста, а о частичном восстановлении после резкого падения.

Рынок труда и фискальные ограничения

С другой стороны, в Армении сохраняются структурные проблемы рынка труда — несмотря на снижение безработицы до 12,8% (против 15,5% в 2024 году). Сокращение числа безработных до 27,2 тыс. человек сопровождается слабым созданием качественных рабочих мест. Замедление экономики и ограниченная диверсификация роста ограничивают возможности устойчивого улучшения занятости.

Параллельно усиливаются фискальные риски. Государственный долг Армении достиг $14,1 млрд против $13,9 млрд в конце 2025 года. Хотя долг используется как инструмент стабилизации бюджета, его рост постепенно ограничивает фискальное пространство и повышает чувствительность экономики к внешним шокам.

Переход к модели слабого роста

Совокупность данных первого квартала 2026 года позволяет зафиксировать ключевой макроэкономический сдвиг — Армения входит в фазу структурно более слабого и менее устойчивого роста.

Экономика сохраняет положительную динамику, однако:

— темпы роста последовательно снижаются

— структура роста становится узкой

— внешние драйверы практически исчерпаны

— внутренние источники недостаточны для компенсации

— инфляция усиливает номинальные показатели без реального расширения производства

Иными словами, прежняя модель роста исчерпала себя, а новая пока не сформирована.

Геоэкономическое измерение: где находится точка выхода

В условиях ослабления традиционных источников роста Армения объективно сталкивается с необходимостью поиска новых устойчивых экономических опор.

На этом фоне особое значение приобретает региональная экономическая архитектура Южного Кавказа, где постепенно формируется новая модель взаимосвязанности.

В последнее время наблюдается расширение практических элементов экономического взаимодействия в регионе — транзитные перевозы, поставки энергетических ресурсов, развитие логистических маршрутов и цифровой инфраструктуры. При этом ключевую роль в формировании устойчивой инфраструктуры экономической взаимосвязанности играет Азербайджан.

Транзит грузов через территорию Азербайджана и прямые поставки азербайджанских нефтепродуктов в направлении Армении становятся важным элементом формирующейся экономической взаимосвязанности и способствуют развитию устойчивой логистической инфраструктуры в регионе.

На сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано более 13 тысяч тонн дизельного топлива, а также свыше 4 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

Кроме того, через территорию Азербайджана в Армению осуществляются поставки продовольствия, зерна и промышленных товаров, включая казахстанское и российское зерно. По последним данным, из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 32 тыс. тонн зерна, более 7 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

Дополнительно развивается цифровая инфраструктура: так, недавно азербайджанский магистральный оператор AzerTelecom и армянская компания Telecom Armenia подписали соглашение об обеспечении международного интернет-соединения Армении через территорию Азербайджана. Договоренность сторон о транзите международного интернет-трафика формирует новый уровень технологической взаимосвязанности.

Все эти процессы в целом демонстрируют формирование прагматичной экономической среды, в которой инфраструктура и логистика начинают играть роль не менее важную, чем политические декларации. Очевидно, что устойчивость экономического развития в регионе напрямую зависит от способности государств трансформировать политическую повестку в практическую экономическую кооперацию.

В этом контексте нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном наряду с основной политической составляющей приобретает выраженное макроэкономическое измерение. Речь идет о формировании новой модели региональной экономики — с открытыми коммуникациями, предсказуемыми правилами транзита и расширенной торговой связанностью. Исторический опыт показывает, что именно такие модели становятся устойчивыми драйверами роста.

Какие именно шаги Армении необходимо предпринять для того, чтобы это экономическое взаимодействие стало носить устойчивый и долгосрочный характер, — в Ереване прекрасно знают.