Президент Аргентины назвал ложную информацию о смерти отца Месси чудовищной

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с заявлением после распространения ложной информации о смерти отца Лионеля Месси — Хорхе.

Его слова опубликованы на странице политика в соцсети X.

Милей назвал подобные фейки «чудовищными и бессовестными». По его мнению, журналистка Флоренсия Пенья считала, что останется безнаказанной лишь потому, что работает в СМИ. Президент подчеркнул, что частная жизнь гражданина должна быть неприкосновенной.