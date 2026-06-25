Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 188 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 188 человек.

Об этом в эфире телеканала VTV сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По его словам, ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь. Еще 157 человек числятся пропавшими без вести, более 200 остаются под завалами разрушенных зданий.

Продолжаются поисково-спасательные работы, уточнил Родригес. Повреждения, по его данным, получили восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры.

14:37

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 164, почти 1 тыс. человек пострадали.

Об этом сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес, чье заявление транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

"На данный момент подтверждены 164 жертвы, 971 человек пострадал", - сказала она.

Родригес добавила, что после землетрясения было зафиксировано порядка 30 афтершоков.

09:13

В Венесуэле в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1 погибли 32 человека, еще 700 получили ранения.

Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

Прежде в Венесуэле был объявлен режим чрезвычайного положения. По данным Reuters, подземные толчки привели к повреждениям инфраструктуры, в связи с чем был закрыт международный аэропорт Каракаса.

В среду вечером к западу от столицы Венесуэлы произошли два сильных подземных толчка, магнитудой 7,2 и 7,5. В результате в Каракасе обрушились здания, а специалисты прогнозируют большое количество жертв.

По данным Геологической службы США (USGS), второе землетрясение произошло менее, чем через минуту после первого.

«Вероятны большие жертвы и масштабный ущерб, а катастрофа, скорее всего, носит широкомасштабный характер», — заявила Геологическая служба США, отметив, что, по предварительным оценкам, число погибших может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек.

«В Каракасе обрушились некоторые здания», — заявил министр внутренних дел Диосдадо Кабельо в эфире государственного телевидения, сообщает Reuters.

Многие венесуэльцы во время землетрясения находились дома - в этот день страна праздновала годовщину битвы при Карабобо (1821), когда армия Симона Боливара одержала победу над испанскими войсками и обеспечила независимость Венесуэлы.

Источник: BBC