Сила, доблесть, патриотизм: Азербайджан отмечает День Вооруженных сил

Праздник, олицетворяющий мощь Азербайджанского государства, воинскую честь и преемственность славных традиций – сегодня наш народ отмечает День Вооруженных сил.

Азербайджанская армия является одной из наиболее боеспособных армий и уверенно занимает достойное место среди вооруженных сил мира. Безграничная преданность Родине, высокий профессионализм личного состава, современное вооружение, строгая дисциплина сделали ее надежным гарантом безопасности и независимости страны.

История Национальной армии берет начало 26 июня 1918 года. Именно в этот день было принято решение о создании первых регулярных воинских частей Азербайджанской Демократической Республики, заложивших фундамент национального военного строительства.

В декларации независимости Азербайджанской Демократической Республики, принятой 28 мая 1918 года, отмечалось, что Азербайджан должен «иметь сильную армию, создать собственные вооруженные силы для того, чтобы защищаться от вторжений извне и обезвреживать врагов внутри страны. Потому что государственность страны, не имеющей самостоятельной армии, всегда будет находиться под угрозой». Эти идеи и сегодня сохраняют свою актуальность, являясь основой оборонной политики независимого Азербайджанского государства.

Несмотря на падение Первой Республики и расформирование Национальной армии, военные традиции азербайджанского народа не были утрачены. Мужество и героизм сынов Азербайджана нашли яркое отражение в годы Второй мировой войны, когда тысячи азербайджанцев проявили себя на полях сражений, вписав славные страницы в историю воинской доблести.

Новый этап в развитии национальных военных кадров начался с приходом к руководству республикой общенационального лидера Гейдара Алиева. Благодаря его дальновидной политике были расширены возможности получения военного образования, увеличилось число азербайджанцев в военных училищах, а в 1973 году был открыт Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, ставший кузницей будущих офицеров Национальной армии. Именно созданная Гейдаром Алиевым система подготовки военных кадров сыграла важнейшую роль после восстановления государственной независимости Азербайджана, обеспечив прочную основу для строительства современной армии.

В годы независимости развитие Вооруженных сил страны приобрело особое значение. После возвращения к власти в 1993 году Гейдар Алиев приступил к формированию профессиональной, дисциплинированной и сильной армии, а в 1998 году подписал указ, согласно которому 26 июня было официально объявлено Днем Вооруженных сил Азербайджана.

Сегодня Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев последовательно продолжает курс на укрепление обороноспособности страны. Национальная армия оснащается современными технологиями, повышается уровень подготовки военнослужащих, совершенствуется военная инфраструктура. «Сегодня Азербайджан является одной из тех стран, которая сама определяет свою судьбу, ни от кого не зависит и не будет зависеть, открыто говорит свое слово и проводит независимую политику. То есть наша страна независима в подлинном смысле этого слова, потому что она способна вести независимую политику, и именно наш военный потенциал, в первую очередь, дает нам эту силу», — эти слова азербайджанского лидера наиболее полно отражают значение Вооруженных сил как надежной опоры государственности, суверенитета и независимого развития страны.

Высочайший уровень боеспособности Азербайджанской армии был продемонстрирован в Отечественной войне, завершившейся Великой Победой. Операция «Железный кулак», проведенная под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вошла в историю современного военного искусства и привлекла внимание военных специалистов многих стран мира.

Сегодня Вооруженные силы Азербайджана — надежный щит государства, воплощение силы, патриотизма и верности национальным идеалам — неуклонно развиваются и укрепляются. Это армия, которая опирается на богатые традиции, современные технологии и несгибаемый дух своих солдат и офицеров.

Отдавая дань светлой памяти шехидов, пожертвовавших жизнями за Родину, выражая глубокую признательность всем защитникам Отечества, азербайджанский народ с особой гордостью отмечает День Вооруженных сил — праздник славной и победоносной Армии — символа силы и достоинства независимого Азербайджана.