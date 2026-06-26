Италия и Франция договорились о коалиции для поддержки Ливана

Италия и Франция договорились о создании коалиции для поддержки Ливана после завершения действия Временных сил ООН.

Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"В ситуации кризиса в Ливане Италия и Франция могут сыграть решающую роль. Миссия ООН (Временные силы ООН в Ливане, ВСООНЛ - прим. ТАСС) завершается в конце года, и мы решили создать коалицию для поддержки Ливана и разработать план пост-ВСООНЛ", - сказала Мелони на пресс-конференции после завершения двустороннего межправительственного саммита во французском Антибе, в котором также участвовал президент страны Эмманюэль Макрон.

Она добавила, что в ближайшее время будет проведена международная конференция, посвященная Ливану.

По ее словам, главной задачей является "гарантировать безопасность в таком важном регионе". "Италия и Франция всегда присутствовали в Ливане, и поэтому совершенно естественно, что наши страны возглавят международную миссию. Мы не начнем с нуля. Важно сохранить главную цель - гарантировать ливанским властям монополию на контроль за территорией. Необходим ясный и структурированный мандат, то, чего, возможно, не хватало ВСООНЛ", - пояснила Мелони.