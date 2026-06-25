Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов провели телефонный разговор

25 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность традиционно продуктивных отношений сотрудничества в таких сферах, как культура, наука, образование и спорт.

Также состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям двусторонних отношений.