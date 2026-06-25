В Азербайджане десятки тысяч учителей получили надбавки к зарплате

В Азербайджане в 2025 году в рамках конкурса по приёму на работу учителей было подано в общей сложности 65 565 электронных заявлений.

Об этом говорится в ежегодном отчёте Министерства науки и образования.

Отмечается, что 3416 кандидатов успешно прошли конкурс и были трудоустроены. В этом году в рамках конкурса уровень заполнения вакантных мест по основным предметам превысил 90%. Почти 10 тысяч учителей были приняты на работу в течение учебного года.

Подчёркивается, что в процесс сертификации на сегодняшний день было привлечено около 84 тысяч педагогов. По её результатам более 73 тысяч учителей получили надбавки к заработной плате.

Также сообщается, что в конкурсе по изменению места работы 2022 учителя успешно сменили место работы. В процессе взаимного обмена местами работы 150 педагогов произвели взаимный обмен.