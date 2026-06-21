Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами из-за ситуации в Ливане - ФОТО

Президент США Дональд Трамп призвал Иран незамедлительно прекратить деятельность своих военизированных формирований в Ливане.

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что в случае игнорирования требований Вашингтон готов пойти на крайние меры. «Если они этого не сделают, мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее», — написал глава Белого дома. Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и сообщений о возможных ограничениях судоходства в Ормузском проливе, несмотря на проходящие в Швейцарии двусторонние технические консультации между представителями США и Ирана.