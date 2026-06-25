Талибы запретили госслужащим пользоваться смартфонами

Правительство талибов в Афганистане ввело запрет на использование смартфонов для государственных служащих.

Как сообщает Reuters, согласно приказу военного суда, с 16 июня всем сотрудникам государственных учреждений — как военных, так и гражданских, включая судей, запрещено пользоваться мобильными телефонами.

В документе отмечается, что в случае нарушения телефоны будут изыматься и уничтожаться, а к нарушителям будут применяться меры наказания.

Администрация талибов пока не предоставила комментариев по данному решению.