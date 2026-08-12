Трамп объявил о прекращении оплаты операций по смене пола детям по медстраховке

Государственная программа Medicaid больше не будет покрывать операции по смене пола и гормональные препараты для несовершеннолетних.

Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в Truth Social.

«Сегодня, по моему указанию, доктор Мехмет Оз объявил, что Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональные препараты для несовершеннолетних. Мы не собираемся платить за то, чтобы наши невинные дети подвергались этим варварским операциям и процедурам, которые наносят немыслимый и необратимый вред их юному организму», — написал Трамп.

Как передает CNBC, в соответствии с новыми правилами, средства Medicaid и государственной Программы медицинского страхования детей (CHIP) нельзя будет использовать для покрытия гендерно-подтверждающей помощи и трансгендерных переходов.

Запрет распространяется на препараты, блокирующие половое созревание, гормональные препараты и хирургические операции. Нововведения вступят в силу 13 октября.

Государственная программа Medicaid предоставляет медицинскую страховку малоимущим, инвалидам, детям из бедных семей и другим социально незащищенным лицам. Финансирование программы происходит из федеральных средств и средств штата.

Программа медицинского страхования детей (CHIP) предоставляет страховку детям из семей со скромными доходами, но не подходящих под критерии Medicaid.