Ильхам Алиев: Нахчыван станет одним из незаменимых транспортных хабов

Конечно, прохождение отсюда (через Зангезурский коридор – ред.) предположительно 15 миллионов тонн грузов, - а может и еще большего объема, - приведет к большому оживлению.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Нахчыване.

«Будет открыто больше рабочих мест, повысится экономическая активность, и Нахчыван, могу сказать, станет одним из незаменимых транспортных хабов. Это вполне возможно», - отметил глава государства.