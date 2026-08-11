В Ордубадском районе планируется строительство гидроэлектростанции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Нахчыване.

Напомнив, что недавно была принята Государственная программа по развитию Нахчывана в целом, составлен план действий по ирригации, глава государства сказал: «Я командировал сюда большую делегацию, все вопросы были проанализированы и начались работы».