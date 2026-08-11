Ильхам Алиев: Нахчыван подарил азербайджанскому народу такую гениальную личность, как Великий лидер Гейдар Алиев

Азербайджанский народ – счастливый народ. Мы можем гордиться своей историей, культурой, выдающимися личностями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Нахчыване.

«Нахчыван также подарил Азербайджану много выдающихся личностей. Нахчыван подарил азербайджанскому народу такую гениальную личность, как Великий лидер Гейдар Алиев», - отметил глава государства.