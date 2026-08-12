В Вашингтоне состоялась встреча представителей Азербайджана, Армении и США

10 августа в Вашингтоне состоялась трёхсторонняя встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова, заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер и заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Встреча состоялась в первую годовщину исторического Вашингтонского саммита, прошедшего 8 августа 2025 года, и была посвящена процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и дальнейших шагах в рамках инициативы «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). В частности, обсуждались вопросы продвижения реализации соответствующих договорённостей, а также усилия по раскрытию потенциала TRIPP в обеспечении беспрепятственной региональной взаимосвязанности, экономического развития и устойчивого мира.

Стороны также обсудили продолжающийся процесс делимитации границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнули важность продолжения практической работы на основе достигнутых договорённостей.

Особое внимание было уделено мерам по укреплению доверия, способствующим укреплению взаимного доверия и устойчивому продвижению мирного процесса.

Стороны выразили благодарность США за проведение трёхсторонней встречи в первую годовщину Вашингтонского саммита и подчеркнули важность преобразования достигнутых обязательств в конкретные результаты.