Президент Ильхам Алиев в Нахчыване дал интервью Азербайджанскому телевидению - ФОТО

11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику дал интервью Азербайджанскому телевидению.

АЗЕРТАДЖ представляет интервью.

Журналист: Здравствуйте, господин Президент. Прежде всего, хотел бы поблагодарить Вас за то, что, несмотря на Ваш плотный график, Вы выделили время для интервью. Позвольте перейти к вопросам.

Президент Ильхам Алиев: Пожалуйста.

Журналист: Это Ваша 17-я поездка в Нахчыван, и в ее рамках мы также стали свидетелями очень важных событий. Как можно оценить детали и результаты поездки в целом?

Президент Ильхам Алиев: На самом деле, моя поездка и мероприятия, в которых я принял участие во время нее, сами по себе показательны. Они еще раз свидетельствуют, что Нахчыванская Автономная Республика всесторонне развивается. Как вы отметили, я в 17-й раз посещаю Нахчыван в качестве Президента, и каждый моя поездка имеет большое значение и прекрасные результаты.

За эти годы было реализовано много важных проектов, обеспечено общее развитие Нахчывана. Сегодняшние мероприятия являются своего рода продолжением проделанных работ, и, конечно, в дальнейшем также будут приниматься необходимые решения и обеспечиваться стремительное социально-экономическое развитие Нахчывана.

Разумеется, в эти годы в числе приоритетных вопросов прежде всего было укрепление оборонного потенциала Нахчывана. В этом направлении была проделана большая работа, и сегодня на церемонии вручения знамени в очередной раз была продемонстрирована военная мощь Нахчывана – как его оснащенность техникой, причем самой современной, так и создание новых сил коммандо. И это картина, которую мы в последнее время наблюдаем в Вооруженных силах Азербайджана.

Как вы знаете, моим распоряжением в Нахчыване была создана Отдельная армия. Эта армия, конечно же, является неотъемлемой частью Вооруженных сил Азербайджана. Однако специфика, география Нахчывана и отсутствие географической связи с основной частью Азербайджана, конечно же, обусловили необходимость уделять более пристальное внимание безопасности этого края – Нахчыванской Автономной Республики, и это остается неизменным. Поэтому это первое условие. Как я отметил сегодня, Вооруженные силы Азербайджана обладают весом в регионе. В том числе военный потенциал Нахчывана с каждым днем укрепляется и будет укрепляться.

Что касается других мероприятий, конечно, могу отметить здесь проделанную и предстоящую работу, особенно связанную с созданием рабочих мест. Сегодня был заложен фундамент Нахчыванского промышленного парка. Моим указанием в Азербайджане создано много промышленных парков, и среди них Нахчыванский промышленный парк по своей территории уступает только Сумгайытскому. Как я уже сказал, фундамент заложен, и я уверен, что вскоре в этом промышленном парке уже начнутся практические работы.

В то же время в качестве составной части этого парка будет построена тепловая электростанция мощностью 300 мегаватт. Должен отметить, что сегодня генерирующие мощности Нахчывана составляют около 200 мегаватт. Только одна эта станция приведет к их увеличению в 1,5 раза. Естественно, у этой станции две цели: первая – обеспечение Нахчыванской Автономной Республики постоянной энергией, вторая – вопросы экспорта.

Если сегодня в нашем регионе и есть редкие страны, не имеющие проблем с электроэнергией, то Азербайджан занимает среди них первое место. Потому что в силу тех или иных причин в нашем регионе переживается энергетический кризис, который может углубиться. Это и войны, идущие в нашем регионе, и растущие риски, и разрыв транспортных цепочек, связанных с транспортировкой энергоносителей, и другие факторы. Не исключено, что в будущем могут произойти новые неприятные события. Поэтому особая роль Азербайджана здесь неоспорима. Мы должны сделать так, чтобы непрерывное и устойчивое энергоснабжение Нахчывана никогда не нарушалось.

Для этих целей в свое время, опять же по моей инициативе, мы подписали с Исламской Республикой Иран соглашение об обмене газом. На основании этого соглашения был проложен газопровод из Ирана в Азербайджан и в то же время была обеспечена транспортировка газа из Астаринского района Азербайджана на территорию Ирана. То есть путем обмена мы на 100 процентов обеспечили Нахчыван газом.

Параллельно с этим мы провели газификацию. Вот уже столько лет – могу сказать почти 15 лет, а может, и больше, – газификация в Нахчыване составляет 100 процентов. В целом уровень газификации в Азербайджане составляет 96 процентов, что также является очень высокой цифрой. Однако в Нахчыване этот показатель уже достиг 100 процентов. То есть это тоже был шаг, направленный на обеспечение энергетической безопасности.

Здесь было построено множество гидро- и солнечных электростанций, электростанция модульного типа. Энергетическая безопасность – это второй по важности фактор после физической безопасности. Сегодня, как я уже сказал, был заложен фундамент тепловой электростанции мощностью 300 мегаватт и я ознакомился со строительством двух солнечных электростанций мощностью 50 мегаватт.

Потенциал солнечной энергии в Нахчыване огромен. Согласно проведенному мониторингу и точному анализу самым благоприятным местом для производства солнечной электроэнергии на территории Азербайджана является Нахчыван. Поэтому уже выделена территория площадью более 600 гектаров, и там будут построены солнечные электростанции мощностью в сотни мегаватт.

Отрадно, что созданием возобновляемых источников энергии у нас, как правило, занимается частный сектор. Предоставленная мне сегодня информация показывает, что с экономической точки зрения, то есть с точки зрения доходности, эти проекты привлекательны для инвесторов.

Здесь важную роль играют как положительный инвестиционный климат в Азербайджане, так и государственная поддержка развития возобновляемых источников энергии и в целом наш растущий потенциал, включая экспортные возможности. Потому что, как я уже отметил, сегодня Нахчыван полностью застрахован с точки зрения обеспечения электроэнергией.

Упомянутые мной 200 мегаватт генерирующих мощностей превышают сегодняшние потребности Нахчывана. Но мы должны смотреть в будущее. Стремительное развитие Нахчывана будет продолжено, в том числе и в результате реализации Государственной программы. Эта программа также была принята моим распоряжением. Будет предусмотрен и экспорт больших объемов электроэнергии из Нахчывана.

Другая важная сфера, которая сегодня также нашла свое отражение в программе моей поездки, – это сохранение историко-культурных памятников Нахчывана. Как вам известно, Нахчыван обладает очень богатой историей и культурой, в том числе архитектурной культурой. Нахчыван был столицей древнего государства Атабеков, и многие памятники, относящиеся к тому периоду и последующей эпохе, являются памятниками мирового значения.

Сегодня мне были представлены работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун. В то же время предусматривается консервация, охрана и реставрация других историко-культурных объектов. Воздвигнут памятник в честь автора Мавзолея Момине-хатун - знаменитого нахчыванского архитектора Аджеми Нахчывани. За этим памятником расположено его бессмертное произведение – Мавзолей Момине-хатун.

Все это имеет большое значение. Потому что, естественно, социально-экономическое развитие и энергетическая безопасность – важные вопросы. Однако в основе всех этих проводимых работ лежат наша национальная идентичность, национальный дух, культура, язык, литература и история. Азербайджанский народ – счастливый народ. Мы можем гордиться своей историей, культурой, выдающимися личностями.

Нахчыван также подарил Азербайджану много выдающихся личностей. Нахчыван подарил азербайджанскому народу такую гениальную личность, как Великий лидер Гейдар Алиев. То есть богатая история этого региона, мужество живущих в этом регионе людей, их привязанность к Родине и в то же время стратегическое положение и возможности Нахчывана, проекты, которые здесь реализуются и будут реализованы, сегодня имеют большое значение не только для Азербайджана – хотя в первую очередь для Азербайджана, – но и для обширной географии.

К примеру, если мы говорим о транспортных коридорах, то, конечно, сегодня на примере Нахчывана мы видим новые транспортные артерии. Мы их создаем. Для этого проделана и будет проделана большая работа. Поэтому этим вопросам уделяется и будет уделяться постоянное внимание.

Сегодня я также могу отметить открытие Центра DOST, связанного с социальным обеспечением. Рядом с ним находится Центр ASAN xidmət. В свое время он также был создан моим поручением для того, чтобы лучше обслуживать население.

То есть достаточно взглянуть на составляющие программы, чтобы каждый увидел, что развитие Нахчывана – это реальность. Могу также добавить, что в принятой недавно - несколько месяцев назад - Государственной программе по развитию сельского хозяйства Нахчывану отведено особое место и предусмотрены необходимые средства. В том числе важным фактором для развития сельского хозяйства являются ирригационные проекты. Будет пробурено много артезианских колодцев, установлены современные оросительные системы. Вода будет поступать на земли, которые сегодня не орошаются. Таким образом, развитие автономной республики ускорится и будет всесторонним.

Журналист: Господин Президент, нынешняя поездка проходит также в условиях новых реалий. Главная из них, вероятно, связана с Зангезурским коридором. Сразу после войны Вы заявили, что он обязательно будет открыт, независимо от того, хочет этого кто-то или нет. На каком этапе сейчас находятся работы по восстановлению и открытию Нахчыванской железной дороги и Зангезурского коридора?

Президент Ильхам Алиев: Создание Зангезурского коридора, как вам известно, было нашей инициативой. Соединение основной части Азербайджана с его неотъемлемой частью – Нахчываном было нашей давней мечтой. Мы с уверенностью и очень умело шли, приближались к этой цели и уже приблизились к ней.

Вы, конечно же, помните, в связи с окончанием Второй Карабахской войны Президентом Азербайджана, Президентом России и Премьер-министром Армении было подписано трехстороннее заявление. На самом деле для Армении это был акт о капитуляции, так как Армения сдалась. Тогда еще находившиеся под оккупацией Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы – мы не освободили те регионы военным путем – были возвращены нам без единого выстрела. Естественно, Армения сделала это не добровольно, мы ее принудили. Если в условиях войны ты кого-то принуждаешь, то это означает, что та сторона капитулировала. То есть в этом термине не нужно искать какой-либо унизительный или оскорбительный смысл. Это просто реальность. Мы должны знать историю такой, какая она есть, а также не должны забывать ее и никогда не должны допускать искажения истории, подобных попыток. В то время – 9 ноября, после освобождения города Шуша от оккупации при посредничестве Президента России проходили трехсторонние переговоры. Я категорически настаивал на том, что в подписываемом заявлении обязательно должен найти свое отражение коридор, связывающий основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Армянская сторона не хотела давать на это согласие. Но у нее было не так уж много альтернатив. Если бы война продолжилась, мы, конечно, тоже понесли бы потери, но потери Армении были бы гораздо больше. Потому что их войска, можно сказать, находились в окружении, и фактически их уничтожение было вполне возможным. Поэтому, даже не желая этого, Армения дала согласие, и то заявление всем известно, там есть специальный пункт.

Однако за пять лет, прошедших после Второй Карабахской войны, не было предпринято никаких практических шагов по открытию Зангезурского коридора. Мы неоднократно доводили этот вопрос как до России, так и до Армении: время идет, это заявление и его важная часть не выполняются, и это нетерпимо. В разное время мы получали различные ответы, я не хочу много говорить об этом. Факт в том, что Армения всячески старалась затянуть этот процесс. Российская же сторона либо не могла обеспечить это, либо были какие-то другие причины. То есть факт заключался в том, что до августа прошлого года этот вопрос оставался в замороженном состоянии.

Когда в Соединенных Штатах Америки начали заниматься этим вопросом – примерно с весны прошлого года - в результате контактов, начавшихся в начале весны, этому процессу уже был дан старт. Они, конечно, старались внести свой вклад в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и заявляли о своей готовности к этому. Разумеется, у нас было несколько важных условий, в том числе Зангезурский коридор.

В конечном итоге 8 августа 2025 года на историческом Вашингтонском саммите этот вопрос нашел свое решение. Успешно стартовала реализация этого проекта, носящего название TRIPP. Недавно, три дня назад – 8 августа, в ходе беседы с Президентом Трампом был затронут и этот вопрос, и обе стороны подчеркнули уверенность в том, что этот важный транспортный проект обязательно и в скором времени будет реализован. Такова история данного вопроса.

В то же время, как только завершилась Вторая Карабахская война, мы сразу же приступили к восстановлению как железных, так и автомобильных дорог, в том числе к строительству дорог, ведущих в Нахчыван. Сегодня автомобильная дорога Горадиз-Агбенд практически готова. Остался ряд мелких вопросов. Строительство железной дороги также идет быстрыми темпами. Мы можем ускорить этот проект в любой момент. Просто не видим в этом необходимости из-за неготовности армянского участка. Чтобы направить инвестиции и капиталовложения на решение более важных и неотложных вопросов.

Но в любом случае, в следующем году железная дорога также достигнет армянской границы. А что касается строительства Нахчыванской железной дороги, то в настоящее время работа идет. По моему поручению этими работами занимается Министерство транспорта. ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приступило к строительным работам в направлении Ордубада, и отсутствующие участки будут построены заново. Двух участков не существовало, оба находятся вблизи армянской границы – один на территории Ордубадского, второй - Садаракского района. Протяженность обоих участков не очень большая, примерно 3-5-7 километров. Оставшийся участок железной дороги в принципе находится в рабочем состоянии, он и сегодня используется и может быть использован. Просто пропускная способность существующей сегодня железной дороги составляет 1,5 миллиона тонн. На начальном этапе достаточно, чтобы эта дорога, являющаяся ответвлением Зангезурского коридора и коридора Восток-Запад в целом, начала функционировать. Но мы хотим, чтобы по этому транспортному коридору проходило не менее 15 миллионов тонн грузов. Для этого необходимо восстановить и реабилитировать существующую сегодня железную дорогу. Информация и презентация, представленные мне сегодня, были очень важными. И мое указание заключалось в том, что не нужно терять время. Азербайджан на свои средства может и должен привести эту железную дорогу полностью в рабочее состояние и обеспечить доведение ее пропускной способности до 15 миллионов тонн.

Должен также отметить, что многие международные структуры, некоторые страны заинтересованы в этой дороге, особенно в Нахчыванском сегменте Азербайджанских железных дорог. Одна из них – Европейский Союз. Представители Европейского Союза были командированы в Нахчыван. Здесь на местах они ознакомились с ситуацией и также хотят стать участниками этого коридора.

Мы в принципе не возражаем. Наша позиция такова, что «Азербайджанские железные дороги» уже завершают все работы на территориях, расположенных в основной части Азербайджана, и здесь нет необходимости в каком-либо иностранном участии. Что касается реабилитации Нахчыванской железной дороги, то в принципе здесь может быть создан международный консорциум. Конечно, при условии, что контрольный пакет акций будет принадлежать Азербайджанскому государству, международный консорциум может состоять из инвесторов, и мы открыты для этого. Даже без их участия мы сами проложим эту дорогу. Сейчас у нас нет никаких финансовых проблем. Даже если бы они были, мы всегда нашли бы средства для этого важного проекта. Но мы считаем, что для того, чтобы сделать эту дорогу более привлекательной для международных акторов и потенциальных грузоотправителей, проект Нахчыванской железной дороги, именно как я сказал, может быть реализован консорциумом, состоящим из нескольких компаний.

В связи с этим вопросом мы получили несколько посланий из разных стран. Я пока не хочу об этом говорить. С концептуальной точки зрения это возможно. Однако сегодня я также сказал об этом министру транспорта и начальнику Железнодорожного управления, что мы, конечно, открыты для этого, но не хотим терять время. Потому что во время последнего разговора с господином Президентом Трампом стало ясно, что строительство железной дороги на территории Армении должно начаться в этом году, там всего 42 километра дороги.

А на территории Нахчывана, согласно новому технико-экономическому обоснованию – потому что разработано совершенно новое технико-экономическое обоснование – протяженность дороги составит 194 километра. Раньше она была короче. Почему она теперь длиннее? Потому что раньше повороты были короче, и если мы возьмем ту линию за основу и восстановим ее в прежнем виде, она не сможет пропускать 15 миллионов тонн грузов. Поэтому дорога будет длиннее – 194 километра. Мы не можем терять время. У нас есть средства и в этом, и в следующем году. Поэтому мои слова, вероятно, дойдут до разных адресатов. Если кто-то хочет участвовать в этом проекте, пусть не тратит время и как можно скорее договаривается с нами. Потому что некоторые бюрократические препоны, затягивание вопросов - это не наш, не азербайджанский, метод управления. Мы выявляем проблемы, принимаем решения и немедленно приступаем к реализации.

Эта дорога, как я уже говорил, будет важна не только для Азербайджана, но и для более обширной географии. Потому что, как я уже отмечал, она станет одним из ответвлений транспортного коридора Восток-Запад. В то же время она станет ответвлением транспортного коридора Север-Юг. Потому что сегодня, когда говорят о транспортном коридоре Север-Юг, обычно подразумевают маршрут Россия-Азербайджан-Иран, то есть переход в Астару и проект Астара-Решт на территории Ирана. Насколько мне известно, реализация проекта либо уже началась, либо начнется. В любом случае, на территории Азербайджана этот проект готов. Но после открытия Зангезурского коридора будет открыта вторая железнодорожная линия из Азербайджана в Иран. Существует железная дорога от Зангезурского коридора с въездом в Нахчыван, и от железнодорожной станции Джульфа до Ирана. То есть этот проект можно реализовать быстрее. Транспортный коридор Север-Юг направлен в сторону Персидского залива. Оттуда он может протянуться, например, до Пакистана, который находится близко к этому региону. То есть это будет очень важный транспортный проект, в центре которого находится Нахчыван.

Поэтому сегодня со стратегической точки зрения, помимо тех факторов, о которых я уже сказал, очень важную роль играет еще и этот фактор. Конечно, прохождение отсюда, скажем, 15 миллионов тонн грузов, а может, и еще более значительного объема, приведет к большому оживлению. Будет открыто больше рабочих мест, повысится экономическая активность, и Нахчыван, могу сказать, станет одним из незаменимых транспортных хабов. Это вполне возможно.

Все мы хорошо знаем, много раз об этом говорили, наша страна не имеет выхода к открытым морям, к океанам. Но сегодня, когда обсуждается реализация евразийских транспортных коридоров, нас невозможно обойти. И Нахчыван ожидает такое же будущее, что, конечно же, принесет нам как экономические, так и другие дивиденды.

Журналист: Господин Президент, Вы уже частично затронули этот вопрос. Принимаются последовательные меры для обеспечения энергоснабжения и энергетической безопасности Нахчывана. Особо можем отметить ввод в эксплуатацию газопровода Ыгдыр-Нахчыван в прошлом году, а также шаги по реализации потенциала зеленой энергии Нахчывана. Как можно оценить текущую ситуацию и перспективы в целом? Сможем ли мы увидеть и в Нахчыване иностранные инвестиции в этом направлении?

Президент Ильхам Алиев: Да, безусловно, это непременно произойдет. К нам уже поступают такие предложения из многих мест. Как в основной части Азербайджана, так и в Каспийском море, а также, как вы знаете, на освобожденных от оккупации территориях уже запущены конкретные проекты. Некоторые уже введены в эксплуатацию, некоторые находятся в стадии реализации. В том числе с учетом солнечного потенциала Нахчыванской Автономной Республики и особенно ее водного потенциала здесь будут реализованы более масштабные работы. К примеру, одним из вопросов, стоящих на повестке дня, является проект гидроэлектростанции мощностью чуть более 15 мегаватт в селе Тиви Ордубадского района. Мы выделим средства и на продолжение строительства этой станции. Местные инвесторы, как я уже отметил, строят солнечные электростанции мощностью 50 мегаватт. Иностранные инвесторы также проявляют интерес.

Считаю, что только производство солнечной электроэнергии в Нахчыване может составить как минимум 500 мегаватт, как минимум. Возможно даже 1000 мегаватт. Главный вопрос здесь – возможности экспорта. Для этого, конечно, необходимо провести переговоры со структурами соответствующих стран, и они ведутся. В то же время нам нужно расширить возможности линий электропередачи. Потому что, конечно, сегодня из Нахчывана есть линии электропередачи как в Иран, так и в Турцию, но их возможности несколько ограничены. То есть для экспорта 500 мегаватт, даже 1000 мегаватт электроэнергии пока есть два направления: одно в Турцию, другое в Иран. Но в будущем это может быть и Европа.

Поэтому обеспечение нами Зангезурского коридора конкретными проектами имеет более широкое значение. Естественно, когда мы выдвигали идею и инициативу Зангезурского коридора, в первую очередь подразумевался транспортный сегмент. Но сегодня мы рассматриваем его шире. Например, у нас готов проект прокладки линий электропередачи из основной части Азербайджана в Нахчыван через территорию Армении. В освобожденном от оккупации Джебраильском районе построена очень большая подстанция. Основная ее функция – передача электроэнергии. Такие подстанции называют преобразовательными подстанциями. Она была построена не для внутреннего энергоснабжения, а для передачи больших объемов энергии. Она готова. Она была построена специально для Зангезурского электроэнергетического коридора.

В результате анализа, проведенного нашими специалистами на территории Армении, были даже определены места где именно должны быть установлены электрические столбы. Надеюсь, что армянская сторона также не будет затягивать этот вопрос. Поскольку это в первую очередь может понадобиться им самим, ведь их основным источником энергии на сегодняшний день является атомная электростанция, управление которой, к тому же, находится не в их руках. Это во-первых. Во-вторых, эта станция устарела и представляет собой источник опасности для всего региона. Азербайджан и Турция неоднократно выражали свою обеспокоенность по этому вопросу на различных международных платформах. Продление срока эксплуатации этой станции не может быть бесконечным процессом, рано или поздно она должна быть закрыта. Естественно, если она закроется, Армения полностью погрузится в энергетический кризис. Поэтому, как говорится, наличие дополнительного источника может принести только пользу.

К примеру, сегодня наши энергетические линии соединены с Россией, Ираном и Грузией, а через Грузию - с Турцией. Поэтому энергетический коридор, который протянется от территории Армении до Нахчывана, затем в Турцию и Европу, также позволит энергетической системе Армении выстоять в случае кризиса. Поэтому, чем скорее мы это реализуем, тем лучше. Конечно, вам хорошо известно, что за последние пять лет мы установили столбы в снегу в горах Кяльбаджара на высоте 3500 метров. То есть если нам предстоит реализовать этот проект, это займет максимум шесть месяцев.

Но Армения, конечно, должна сделать это сама. Поэтому считаю, что необходимо поскорее внести ясность в этот вопрос. Это будет неотъемлемой частью Зангезурского коридора, TRIPP. Потому что этот проект – это не только железная дорога, автомагистраль. Здесь могут пройти даже оптоволоконный кабель, линии электропередачи, а в будущем, при необходимости, и нефте- и газопроводы.

Потому что чем больше альтернатив, тем лучше для всех. Поэтому, отвечая на вопрос об энергетической безопасности Нахчывана, хотел бы вернуться к тому, о чем говорил ранее: здесь создается и фактически создана абсолютно устойчивая и застрахованная энергетическая система, но мы продолжаем ее совершенствовать. Конечно, нам необходимо расширять экспортные возможности, в том числе и с территории Нахчывана.

Еще раз говорю, в нашем регионе кроме нас нет другой страны, которая была бы обеспечена таким объемом энергоресурсов, будь то нефть и газ или электроэнергия. Расширяя наши возможности экспорта в соседние страны, мы выйдем и на европейский рынок. Потому что мы сейчас вышли на европейский рынок со своей нефтью, газом. Но мы хотим выйти туда и с электроэнергией.

Сегодня единственный маршрут – это Грузия, Турция, а затем Европа. Мы должны расширить его. Кроме того, готово технико-экономическое обоснование проекта Черноморского энергокабеля. Но если будет вторая линия, это только увеличит нашу силу. Вы, наверное, также помните, что еще в ноябре 2024 года, в ходе COP29, мы с президентами Казахстана, Узбекистана договорились и подписали соглашение о прокладке электрического кабеля по дну Каспийского моря. То есть мы должны быть готовы и к этому.

Азербайджан проявит себя как страна, производящая, принимающая, передающая и экспортирующая электроэнергию. То есть таковы наши стратегические взгляды и планы. Повторюсь, эти планы отвечают интересам стран, расположенных вокруг нас. Просто координационная работа здесь должна вестись правильно, на необходимом уровне, и переговоры должны быть ускорены. Могу сказать, что сегодня переговоры об этом идут и с Турцией, и с Ираном. Пока рано что-либо говорить. А что касается Армении, хочу еще раз сказать: чем скорее на ее территории будет создан энергетический коридор, тем лучше будет для TRIPP и для всего региона.

Журналист: Господин Президент, Вы затронули уже проделанную и предстоящую работу в различных направлениях. В целом, хотели бы узнать, - наверное, ответ на этот вопрос с большим интересом ожидают и в Нахчыване, - каковы подход, стратегическое видение и планы развития Нахчывана?

Президент Ильхам Алиев: Как я уже отметил, важными были вопросы безопасности, и они решены. Это была энергетическая безопасность, и для Нахчыванской Автономной Республики этот вопрос решен. Сейчас речь идет о том, что Нахчыван уже будет заниматься экспортом энергоносителей.

Что касается принятых мер, связанных с безработицей, то, как я уже отмечал, создание Нахчыванского промышленного парка придаст этому большой импульс. В Нахчыване планируется создание современных промышленных комплексов. Планируется создание и восстановление социальной инфраструктуры. По имеющейся у меня информации, есть необходимость в строительстве, ремонте детских садов, и мы это сделаем.

Решены транспортные проблемы города Нахчыван. Сегодня состоялась презентация новых электробусов, и, вероятно, уже с завтрашнего дня они выйдут на линии. Старые автобусы полностью выведены из эксплуатации, и мы часто видим эти зеленые автобусы и на улицах Баку. Их станет больше, поскольку их процентное соотношение к дизельным автобусам растет. Для города Нахчыван эта проблема решена.

Я знаю, что есть проблема с междугородним и межрайонным транспортом. Было поручено закупить 217 современных междурайонных автобусов и вывести их на линии в этом и следующем году.

В дорожную инфраструктуру Нахчыванской Автономной Республики в свое время также были вложены большие средства. Вы тоже видели дороги, они в хорошем состоянии. Однако остаются сельские дороги, некоторые из них по-прежнему находятся в неудовлетворительном состоянии. Проведены расчеты, предусмотрены строительство и капитальный ремонт дорог различных категорий общей протяженностью около 420 километров. Население этих 26 населенных пунктов составляет приблизительно 160 тысяч человек. Этот вопрос будет решен.

В Ордубадском районе планируется строительство гидроэлектростанции. Как вы знаете, недавно была принята Государственная программа по развитию Нахчывана в целом, после чего был составлен план действий по ирригации. Я командировал сюда большую делегацию, все вопросы были проанализированы, и начались работы.

В принятой в мае этого года Государственной программе по развитию сельского хозяйства есть специальная часть, касающаяся Нахчывана, и эти указания были даны. То есть, наряду с этим, завтра я подпишу еще одно распоряжение о принятии дополнительных мер. Это будет распоряжение, предусматривающее значительное финансирование, в котором будут указаны конкретные проекты. Конечно, будет обеспечен и необходимый контроль, чтобы работы здесь продвигались еще быстрее.

В целом я уже заявлял об этом, и мы уже структурировали этот вопрос: Нахчыван, освобожденные территории – Восточный Зангезур, Карабах – должны развиваться на основе единой концепции. Например, были утверждены генеральные планы городов на всех освобожденных территориях. Я дал указание разработать и подготовить генеральный план города Нахчыван – его мне сегодня представили – и принять дополнительные меры по развитию города и созданию современной инфраструктуры.

Туристический потенциал Нахчывана огромен: здесь есть и исторические памятники, и прекрасная природа, чистый воздух и живописные места. Но, к сожалению, нехватка отелей и их недостаточно высокий уровень препятствуют развитию туризма. Сегодня в центре города был заложен фундамент нового пятизвездочного отеля, и, вероятно, он будет готов примерно в 2028 году.

То есть все, что необходимо для развития Нахчыванской Автономной Республики, государством до сих пор делалось и будет делаться. За последние 20 лет все строительство в Нахчыване финансировалось из государственного бюджета. Ежегодно из государственного бюджета Азербайджана в бюджет Нахчыванской Автономной Республики выделяются сотни миллионов манатов. То есть если бы этого не было, естественно, мы бы не увидели сегодняшний развивающийся и благоустроенный Нахчыван.

Однако мы всегда желаем лучшего, хотим лучшего. Учитывая, что Карабах и Восточный Зангезур строятся практически с нуля, расстояние между Зангиланским и Ордубадским районами составляет всего 42 километра. Это фактически единое пространство, так было и исторически. Зангезур, Нахчыван, Карабах были единым пространством, и миграция людей происходила на протяжении веков. Поэтому на этой обширной географической территории у многих есть родня, и мы рассматриваем это как единый, образцовый край развития.

Карабах и Восточный Зангезур объявлены зоной зеленой энергии, Нахчыван тоже зона зеленой энергии. На сегодняшний день большая часть производимой здесь энергии приходится на долю возобновляемых источников. Мы уже создали две системы хранения энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 250 мегаватт. Я дал поручение, чтобы в Нахчыване на первом этапе также была установлена система хранения энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью не менее 100 мегаватт. Потому что здесь также работают электростанции на возобновляемых источниках энергии – солнечные и гидроэлектростанции. Поэтому для аккумулирования этой энергии нам необходимо использовать эти современные технологии.

Все эти работы уже продолжаются системно. Если мы посмотрим на географическое положение нашей страны, то увидим, что для каждого региона существует специальный план развития. Каждый наш экономический район успешно развивается, и это обеспечивает общее развитие нашей страны.

Поэтому планы огромны, и у меня нет никаких сомнений, что они будут реализованы. Потому что есть сильная воля, есть и финансовые ресурсы, и мы ни от кого не зависим. Создавая в Нахчыване систему управления, аналогичную действующей в Карабахе и Восточном Зангезуре, мы фактически объединяем эти три региона и с административной точки зрения. Конечно, при условии сохранения статуса Нахчыванской Автономной Республики как автономной республики, однако правила управления должны совершенствоваться.

Мы увидели преимущества новой системы управления в Карабахе и Восточном Зангезуре. Уверен, что более 90 тысяч проживающих там людей тоже это видят. Такая же система управления – специальное представительство Президента – была применена и в Нахчыване. Таким образом, эти структурные реформы, проводимые параллельно с кадровыми преобразованиями, безусловно, представляют собой подход, направленный на достижение главной цели - чтобы этот регион, этот древний край постоянно развивался, чтобы люди жили здесь в комфорте, безопасности и благополучии.

Журналист: Большое спасибо, что уделили время.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.