Президент: Многие международные структуры заинтересованы в Нахчыванском сегменте Азербайджанских железных дорог

Многие международные структуры, некоторые страны заинтересованы в этой дороге, особенно в Нахчыванском сегменте Азербайджанских железных дорог. Одна из них – Европейский Союз.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Нахчыване.

Глава государства отметил, что представители Европейского Союза были командированы в Нахчыван. Здесь на местах они ознакомились с ситуацией и также хотят стать участниками этого коридора.