Мерц занял последнее место в рейтинге популярности политиков ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц опустился на последнее место в рейтинге популярности немецких политиков.

Такие данные следуют из результатов опроса INSA для газеты Bild.

По их данным, в рейтинге он набрал всего 2,6 балла по десятибалльной шкале и занял 20-е место. Исследование проводилось с 7 по 10 августа среди 2010 респондентов.

Тройку лидеров стабильно занимают министр обороны ФРГ Борис Писториус (4,9 балла), на втором месте премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир (4,4 балла), а замыкает тройку — премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (4,2 балла).

Падение популярности Мерца наблюдается с весны 2026 года. В июле он поднимался на 19-е место, оставив на 20-м месте только Йенса Шпана, который на тот момент занимал пост руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге, но потом ушел в отставку.